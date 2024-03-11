قوات صهيونية خاصة أطلقت النار على شبّان في بلدة عتيل شمال طولكرم بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2024 - 21:40

قوات صهيونية خاصة أطلقت النار على شبّان في بلدة عتيل شمال طولكرم بالضفة المحتلة

منذ 55 mins 11 March، 2024
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