مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني نفذ غارتين بالصواريخ استهدفتا بلدتي عيتا الشعب والناقورة في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2024 - 19:46

مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني نفذ غارتين بالصواريخ استهدفتا بلدتي عيتا الشعب والناقورة في جنوب لبنان

منذ 47 mins 11 March، 2024
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