تواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الـ157 على التوالي، التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في قطاع غزة بمحاور عدة، والتي أسفرت حتى اللحظة عن مقتل 589 ضابطاً وجندياً وإصابة أكثر من 3047 آخرين حسب اعتراف جيش العدو، وما يزيد عن 6835 جريحا حسب تقارير المستشفيات الصهيونية مضافاً إليها بيانات جيش الاحتلال، بالإضافة إلى تدمير مئات الآليات كلياً أو جزئياً، كما واصلت قصف مواقع ومستوطنات العدو في غلاف غزة، ودك تحشداته العسكرية في مختلف محاور التوغل.

الإعلام العسكري لكتائب القسام، أصدر الأحد، عدداً من البلاغات العسكرية حول مختلف العمليات التي نفذها مجاهدوها، تنوعت ما بين خوض الاشتباكات الضارية مع جنود العدو، واستهداف القوات الصهيونية الراجلة بالعبوات الناسفة، إضافة إلى قتل وقنص جنود الاحتلال في مختلف محاور القتال.

ويواصل المقاومون الفلسطينيون خوض الاشتباكات الضارية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مع قوات العدو المتوغلة في كافة محاور القتال بقطاع غزة، إضافة إلى استهداف القوات الصهيونية المعززة بالآليات بالعبوات الناسفة وقذائف “الياسين 105” المضادة للدروع، وقذائف الـ “TBG” المضادة للتحصينات.

من جانب آخر؛ نشر الإعلام العسكري لكتائب القسام مقطع فيديو يظهر عملية إسقاط قذيفتين مضادتين للأفراد عبر طائرة مسيَّرة، حيث تمكّن مجاهدو القسام من استهداف نقطة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، وأظهرت المشاهد إسقاط القذيفة الأولى على خيام قيادة جيش العدو، بينما تم إسقاط القذيفة الثانية على المنامات العسكرية لجنود الاحتلال.

كما نشر الإعلام العسكري مقطع فيديو آخر أظهر تمكُّن قناص من كتائب القسام من قتل جندي صهيوني جنوب مدينة غزة، وتضمّن الفيديو مشاهد لقنص جندي صهيوني ببندقية الغول القسامية كان يعتلي أحد المباني في حي تل الهوا، وإصابته إصابة مباشرة وسقوطه أرضاً، حيث أهدى القناص القسامي هذه العملية إلى المقاومة اليمنية وقائد أنصارالله السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي.

بدورها، سرايا القدس أسقطت طائرة صهيونية من نوع “درون” يستخدمها العدو في مهام استخبارية شمال شرق البريج وسط قطاع غزة.

ونشرت مشاهد من حمم الهاون التي دكت بها مواقع وتحشدات العدو في محور التقدم حي الزيتون.

وبدأت معركة طوفان الأقصى فجر السبت السابع من تشرين الأول/أكتوبر عام 2023 بسلسلة من عمليات اقتحام المقاومين الفلسطينيين المستوطنات والمواقع العسكرية في غلاف غزة براً وبحراً وجواً، وقتل وأسر مئات الجنود والمستوطنين الصهاينة.

المصدر: موقع المنار