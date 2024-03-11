قوات العدو الاسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 11 2024 - 00:58

قوات العدو الاسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس بالضفة المحتلة

منذ 1 ساعة 10 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة