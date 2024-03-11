كتائب المجاهدين: خلال الـ24 ساعة الأخيرة استهدف مجاهدونا تجمعا لقوات العدو الصهيوني بصواريخ قصيرة المدى جنوب شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2024 - 00:58

كتائب المجاهدين: خلال الـ24 ساعة الأخيرة استهدف مجاهدونا تجمعا لقوات العدو الصهيوني بصواريخ قصيرة المدى جنوب شرق مدينة غزة

منذ 2 ساعة 10 March، 2024
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