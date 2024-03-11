المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: أكثر من 2000 كادر صحي في شمالي غزة سيبدأون رمضان بلا وجبات سحور أو إفطار – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2024 - 00:58

المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: أكثر من 2000 كادر صحي في شمالي غزة سيبدأون رمضان بلا وجبات سحور أو إفطار

منذ 2 ساعة 10 March، 2024
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