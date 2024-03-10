المتحدث باسم الصليب الأحمر: لا بديل عن إدخال المساعدات برا وعلى “إسرائيل” كسلطة احتلال التزام بنقل المساعدات للفلسطينيين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2024 - 22:48

المتحدث باسم الصليب الأحمر: لا بديل عن إدخال المساعدات برا وعلى “إسرائيل” كسلطة احتلال التزام بنقل المساعدات للفلسطينيين

منذ 54 mins 10 March، 2024
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