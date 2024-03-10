الاحتلال يفرض قيودًا على دخول الشباب للمسجد الاقصى ويمنع عددا كبيرا من الأهالي من الصلاة في المسجد – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2024 - 20:28

الاحتلال يفرض قيودًا على دخول الشباب للمسجد الاقصى ويمنع عددا كبيرا من الأهالي من الصلاة في المسجد

منذ 16 mins 10 March، 2024
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