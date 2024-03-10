مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني نفذ غارة جوية إستهدفت بالصواريخ أطراف بلدة كونين في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2024 - 20:28
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المقاومة الإسلامية استهدفت موقع الراهب وانتشار جنود العدو في محيطه بصواريخ البركان وأصابتهما إصابة مباشرة
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني نفذ غارة جوية إستهدفت بالصواريخ أطراف بلدة كونين في جنوب لبنان
منذ 1 ساعة
10 March، 2024
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