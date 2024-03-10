مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني نفذ غارة جوية إستهدفت بالصواريخ أطراف بلدة كونين في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 10 2024 - 20:28

مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني نفذ غارة جوية إستهدفت بالصواريخ أطراف بلدة كونين في جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 10 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة