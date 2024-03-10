جيش العدو الاسرائيلي يعترف بمقتل الرائد الاحتياط مايكل جال في المعارك الضارية جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2024 - 17:56

جيش العدو الاسرائيلي يعترف بمقتل الرائد الاحتياط مايكل جال في المعارك الضارية جنوب قطاع غزة

منذ 10 mins 10 March، 2024
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