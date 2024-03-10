العدو الاسرائيلي ينسف منازل سكنية في بلدة القرارة شمال شرق خانيونس بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2024 - 17:56

العدو الاسرائيلي ينسف منازل سكنية في بلدة القرارة شمال شرق خانيونس بغزة

منذ 17 mins 10 March، 2024
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