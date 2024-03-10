كتائب القسام: مجاهدونا تمكنوا من قنص جندي صهيوني جنوب حي تل الهوا بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2024 - 17:56

كتائب القسام: مجاهدونا تمكنوا من قنص جندي صهيوني جنوب حي تل الهوا بمدينة غزة

منذ 37 mins 10 March، 2024
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