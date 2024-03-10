المقاومة الإسلامية:‏ ‏‏مجاهدونا استهدفوا موقع ‏السماقة الاسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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March 10 2024 - 17:56

المقاومة الإسلامية:‏ ‏‏مجاهدونا استهدفوا موقع ‏السماقة الاسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة

منذ 58 mins 10 March، 2024
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