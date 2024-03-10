‏‏مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا آلية عسكرية ‏صهيونية من نوع “نمير” في موقع المالكية ‏وأصابوها إصابةً مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2024 - 15:12

‏‏مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا آلية عسكرية ‏صهيونية من نوع “نمير” في موقع المالكية ‏وأصابوها إصابةً مباشرة

منذ 12 mins 10 March، 2024
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