مراسل المنار: تبين أن الصاروخ الذي اطلقته طائرة مسيّرة صباح اليوم على أطراف بلدة الهبارية استهدف سيارة “كرافان” و المسعفون نقلوا جريحاُ إلى المستشفى كان بالقرب منها – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2024 - 12:04

مراسل المنار: تبين أن الصاروخ الذي اطلقته طائرة مسيّرة صباح اليوم على أطراف بلدة الهبارية استهدف سيارة “كرافان” و المسعفون نقلوا جريحاُ إلى المستشفى كان بالقرب منها

منذ 2 ساعة 10 March، 2024
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