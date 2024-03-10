المقاومة الإسلامية تقصف مستعمرة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا رداً على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها الاعتداء على بلدة خربة ‏سلم واستشهاد العائلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 10 2024 - 12:04

المقاومة الإسلامية تقصف مستعمرة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا رداً على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها الاعتداء على بلدة خربة ‏سلم واستشهاد العائلة

منذ 2 ساعة 10 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

 

 

 

التعليقات

البث المباشر

إغلاق مشاهدة