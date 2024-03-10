اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2024 - 04:40

اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين

منذ 50 mins 10 March، 2024
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