مراسل المنار : الطيران الحربي المعادي شنّ غارة استهدفت منطقة “العين” في بلدة خربة سلم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 9 2024 - 22:08

مراسل المنار : الطيران الحربي المعادي شنّ غارة استهدفت منطقة “العين” في بلدة خربة سلم

منذ 32 mins 9 March، 2024
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