مراسل المنار: مدفعية العدو استهدفت منطقة المحمية بين مارون الراس و عيترون وجبل “الباط” و الزقاق في أطراف عيترون – موقع قناة المنار – لبنان
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March 9 2024 - 22:08

مراسل المنار: مدفعية العدو استهدفت منطقة المحمية بين مارون الراس و عيترون وجبل “الباط” و الزقاق في أطراف عيترون

منذ 55 mins 9 March، 2024
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