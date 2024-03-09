المقاومة الاسلامية تواصل استهداف مواقع وجنود العدو وتتصدى لمسيرة معادية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 9 2024 - 22:06

المقاومة الاسلامية تواصل استهداف مواقع وجنود العدو وتتصدى لمسيرة معادية

منذ 1 ساعة 9 March، 2024
لبنان

المقاومة الاسلامية تواصل عمليات مساندة غزة ضد مواقع العدو وتجمعات جنوده.

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة