المقاومة الإسلامية استهدفت تجمعاً لجنود العدو في مرتفع ‏الكرنتينا وفي جبل نذر ‏وحققت إصابةً مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 9 2024 - 20:28

المقاومة الإسلامية استهدفت تجمعاً لجنود العدو في مرتفع ‏الكرنتينا وفي جبل نذر ‏وحققت إصابةً مباشرة

منذ 33 mins 9 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة