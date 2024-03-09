الشهيد المجاهد فضل عباس كعور – موقع قناة المنار – لبنان
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March 9 2024 - 20:26

الشهيد المجاهد فضل عباس كعور

منذ 45 mins 9 March، 2024
fadel-ka3our
شهداء على طريق القدس

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المصدر: موقع المنار

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