نشرت كتائب القسام، مشاهد لبقايا ومخلفات آليات الاحتلال الاسرائيلي، إثر استهدافها في محاور القتال في مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزّة.

المشاهد التي عرضها الاعلام العسكري لكتائب القسام، تظهر مخلفات من الدبابات والآليات العسكرية، التي تمّ تدميرها من قبل المقاومين، اضافة الى عدد من الملالات التي تركها جنود العدو بعد استهدافها في محاور القتال في خان يونس.

ومساء اليوم السبت، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل الضابط في قوات الكوماندوز برتبة رائد “أميشار بن ديفيد” في معارك جنوب قطاع غزة ليرتفع عدد القـتلى المُعلن عنهم إلى 588 منذ بدء معركة طوفان الأقصى.

المصدر: كتائب القسام