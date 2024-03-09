الناطق الرسمي باسم “اليونيفيل” : تعرضت دورية مشتركة لليونيفيل والجيش اللبناني في محيط عيتا الشعب اليوم لإطلاق نار من جنوب الخط الأزرق وأصيبت آلية للجيش اللبناني ولم يصب أحد بأذى – موقع قناة المنار – لبنان
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March 9 2024 - 18:42
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155 يوماً على حرب الإبادة والتجويع الصهيونية المدعومة من أمريكا ودول أوروبية وسط تواطؤ المجتمع الدولي
الناطق الرسمي باسم “اليونيفيل” : تعرضت دورية مشتركة لليونيفيل والجيش اللبناني في محيط عيتا الشعب اليوم لإطلاق نار من جنوب الخط الأزرق وأصيبت آلية للجيش اللبناني ولم يصب أحد بأذى
منذ 56 mins
9 March، 2024
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