‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تصدوا لمسيّرة ‏للعدو في المناطق الحدوديّة مع فلسطين المحتلّة بالأسلحة المناسبة واجبروها على التراجع ‏إلى داخل الأراضي المحتلّة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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March 9 2024 - 18:42

‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تصدوا لمسيّرة ‏للعدو في المناطق الحدوديّة مع فلسطين المحتلّة بالأسلحة المناسبة واجبروها على التراجع ‏إلى داخل الأراضي المحتلّة

منذ 58 mins 9 March، 2024
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