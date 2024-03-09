شهيدان وعدد من الجرحى في قصف صهيوني استهدف منزلًا بمخيم الشاطئ في مدينة غزة وشهيد وإصابات جراء قصف الاحتلال غرب دير البلح – موقع قناة المنار – لبنان
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March 9 2024 - 16:54

شهيدان وعدد من الجرحى في قصف صهيوني استهدف منزلًا بمخيم الشاطئ في مدينة غزة وشهيد وإصابات جراء قصف الاحتلال غرب دير البلح

منذ 37 mins 9 March، 2024
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