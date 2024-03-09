شهيدان وعدد من الجرحى في قصف صهيوني استهدف منزلًا بمخيم الشاطئ في مدينة غزة وشهيد وإصابات جراء قصف الاحتلال غرب دير البلح – موقع قناة المنار – لبنان
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March 9 2024 - 16:54
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مكتب الإعلام الحكومي في غزة: القطاع يعيش حرب تجويع "إسرائيلية" والمساعدات التي أنزلت جوًّا لا تكفي
شهيدان وعدد من الجرحى في قصف صهيوني استهدف منزلًا بمخيم الشاطئ في مدينة غزة وشهيد وإصابات جراء قصف الاحتلال غرب دير البلح
منذ 37 mins
9 March، 2024
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