واصلت المقاومة الاسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع العدو الصهيوني عند الحدود مع فلسطين المحتلة، ذلك دعماً للشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

وفي السياق، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏البغدادي بصاروخ بركان ‏وأصابوه إصابةً مباشرة.‌‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:30 من صباح يوم ‏السبت 09-03-2024 موقع ‏البغدادي بصاروخ بركان ‏وأصابوه إصابةً مباشرة.‌‏

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

السبت 09-03-2024 م

‏28 شعبان 1445 هـ

ملخص عمليات المقاومة

هذا ونشر الاعلام الحربي ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 08-03-2024.

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الجمعة 08-03-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي

1- الساعة 15:20 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي وآلياته شرق موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏الصاروخية ‏والمدفعية.‏

2- الساعة 15:30 استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.

– القطاع الغربي

1- الساعة 13:55 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية.

2- الساعة 16:30 استهداف ‌‏تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بصاروخ “فلق واحد” ‏وتحقيق إصابة مباشرة‌‏.

3- الساعة 18:18 استهداف مرابض مدفعية العدو في ديشون ‏بصواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‏ ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.

اعتداءات العدو

وعلى الاعتداءات الصهيونية، أفاد مراسل المنار أن طائرة مسيّرة معادية احد المنازل الخالية في بلدة بليدا جنوبي لبنان بصاروخ.

المصدر: موقع المنار