مراسل المنار: رشقات رشاشة غزيرة أطلقها قوات العدو الصهيوني من مستوطنة “المطلة” بإتجاه المنطقة الواقعة بين بلدتي كفركلا والعديسة جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 9 2024 - 00:42

مراسل المنار: رشقات رشاشة غزيرة أطلقها قوات العدو الصهيوني من مستوطنة “المطلة” بإتجاه المنطقة الواقعة بين بلدتي كفركلا والعديسة جنوب لبنان

منذ 55 mins 8 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة