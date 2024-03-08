شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية في بلدة عيترون الجنوبية الشهيد المجاهد فادي محمود ضاوي “جهاد” الذي ارتقى على طريق القدس.

التشييع الحاشد في البلدة الجنوبية المشرفة على فسلطين المحتلة، استهل بمراسم أداء قسم الولاء والوفاء لدماء الشهداء، حيث عاهد رفاق السلاح بحفظ النهج المقاوم، وبذل الأرواح فداء لخط الجهاد والشهادة.

بعدها أم الصلاة على جثمان الشهيد الطاهر إمام البلدة الشيخ حسن عيّاد، لينطلق التشييع بموكب مهيب ويجوب شوارع البلدة الرئيسة، والنعش الطاهر محمولاً على أكف رفاق الجهاد، وسط نداءات البيعة للمقاومة ولنهج حزب الله، وشعارات الموت لأميركا وإسرائيل. لينتهي التشييع في جبانة البلدة حيث ودّع الأحبة شهيدهم، وواروه في ثرى بلدته إلى جانب الشهداء السعداء ممن سبقوه.

المصدر: قناة المنار