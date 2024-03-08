أبو عبيدة: ملحمة 7 أكتوبر جاءت ردا على عدوان متواصل منذ عقود بلغ ذروته بمحاولة تهويد وهدم المسجد الأقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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March 8 2024 - 19:42

أبو عبيدة: ملحمة 7 أكتوبر جاءت ردا على عدوان متواصل منذ عقود بلغ ذروته بمحاولة تهويد وهدم المسجد الأقصى

منذ 22 mins 8 March، 2024
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