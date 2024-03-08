أبو عـبيدة: هذه المعركة تؤسس لمرحلة جديدة على مستوى العالم عنوانها أن الحق لا ينتزع إلا بالقوة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 8 2024 - 19:42

أبو عـبيدة: هذه المعركة تؤسس لمرحلة جديدة على مستوى العالم عنوانها أن الحق لا ينتزع إلا بالقوة

منذ 23 mins 8 March، 2024
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