الناطق باسم كتائب القسام أبو عـبيدة: الحرب تدخل شهرها السادس ولا يزال العدو الاسرائيلي يمارس محرقة نازية حقيقية ضد شعبنا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 8 2024 - 19:40

الناطق باسم كتائب القسام أبو عـبيدة: الحرب تدخل شهرها السادس ولا يزال العدو الاسرائيلي يمارس محرقة نازية حقيقية ضد شعبنا

منذ 23 mins 8 March، 2024
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