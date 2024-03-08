قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة جماعين جنوب نابلس بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 8 2024 - 17:58

قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة جماعين جنوب نابلس بالضفة المحتلة

منذ 14 mins 8 March، 2024
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