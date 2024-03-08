المقاومة الإسلامية:‏ ‏مجاهدونا استهدفوا ‏موقع رويسات العلم الاسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة مباشرة‌‏ – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 8 2024 - 17:56

المقاومة الإسلامية:‏ ‏مجاهدونا استهدفوا ‏موقع رويسات العلم الاسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة مباشرة‌‏

منذ 41 mins 8 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة