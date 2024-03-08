شهيدان باستهداف صهيوني لمنزل في حي البرازيل جنوب رفح بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 8 2024 - 17:56

شهيدان باستهداف صهيوني لمنزل في حي البرازيل جنوب رفح بغزة

منذ 58 mins 8 March، 2024
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