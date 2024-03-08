مراسل المنار: استشهاد 3 مواطنين على الأقل في قصف صهيوني  ‫استهدف منزلا في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 8 2024 - 16:08

مراسل المنار: استشهاد 3 مواطنين على الأقل في قصف صهيوني  ‫استهدف منزلا في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة

منذ 11 mins 8 March، 2024
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المصدر: بلدة الزوايدة

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