شهيدان جراء استهداف الاحتلال منزل لعائلة “أبو سليمة” بالقرب من منطقة العزبة غربي مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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March 8 2024 - 06:16

شهيدان جراء استهداف الاحتلال منزل لعائلة “أبو سليمة” بالقرب من منطقة العزبة غربي مدينة رفح

منذ 21 mins 8 March، 2024
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