أسامة حمدان للمنار: في كل المحطات هناك تشاور قيادي بين حماس وحزب الله ونقدر الموقف سويا وهناك شراكة أخوية وليست هيمنة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2024 - 22:16

أسامة حمدان للمنار: في كل المحطات هناك تشاور قيادي بين حماس وحزب الله ونقدر الموقف سويا وهناك شراكة أخوية وليست هيمنة

منذ 14 mins 7 March، 2024
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