أسامة حمدان للمنار: استعدادنا لرفض اي مقترح يضر بمصلحة الشعب الفلسطيني هو استعداد عملي وكل جهدنا منع اتساع العدوان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2024 - 22:16

أسامة حمدان للمنار: استعدادنا لرفض اي مقترح يضر بمصلحة الشعب الفلسطيني هو استعداد عملي وكل جهدنا منع اتساع العدوان

منذ 18 mins 7 March، 2024
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