أسامة حمدان للمنار: ما يصلنا من الميدان مطمئن الى قدرة المقاومة والشعب الفلسطيني على الصمود – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2024 - 22:16

أسامة حمدان للمنار: ما يصلنا من الميدان مطمئن الى قدرة المقاومة والشعب الفلسطيني على الصمود

منذ 19 mins 7 March، 2024
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