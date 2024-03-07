واصلت المقاومة الاسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع العدو الصهيوني عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعماً للشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

وفي السياق، استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية مقرًا ‏مستحدثًا لقيادة القطاع في ليمان بالقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من صباح يوم ‏الخميس 07-03-2024 مقرًا ‏مستحدثًا لقيادة القطاع في ليمان بالقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 07-03-2024 م

‏26 شعبان 1445 هـ

واستهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية مربض الزاعورة بالأسلحة الصاروخية.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:20 من ظهر يوم ‏الخميس 07-03-2024 مربض الزاعورة بالأسلحة الصاروخية. ‏

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 07-03-2024 م

‏26 شعبان 1445 هـ

ملخص عمليات المقاومة

هذا ونشر الاعلام الحربي ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 06-03-2024.

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 06-03-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي

1- الساعة 14:10 تنفيذ هجوم جوي بمسيرة ‏انقضاضية على موقع المطلة وأصابت هدفها بدقة، كردٍ على ‌‌‏اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.

2- الساعة 16:25 استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.

3- الساعة 16:31 استهداف ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.

– القطاع الغربي

1- الساعة 22:45 من مساء يوم الثلاثاء 05-03-2024 استهداف مبنى في مستوطنة افيفيم بالأسلحة المناسبة ‏وتحقيق إصابة مباشرة، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.

المصدر: موقع المنار