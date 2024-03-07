واصلت المقاومة الاسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع العدو الصهيوني عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعماً للشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة.
وفي السياق، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مقرًا مستحدثًا لقيادة القطاع في ليمان بالقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من صباح يوم الخميس 07-03-2024 مقرًا مستحدثًا لقيادة القطاع في ليمان بالقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الخميس 07-03-2024 م
26 شعبان 1445 هـ
واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مربض الزاعورة بالأسلحة الصاروخية.
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:20 من ظهر يوم الخميس 07-03-2024 مربض الزاعورة بالأسلحة الصاروخية.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الخميس 07-03-2024 م
26 شعبان 1445 هـ
ملخص عمليات المقاومة
هذا ونشر الاعلام الحربي ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 06-03-2024.
دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 06-03-2024، وفقًا للتالي:
– القطاع الشرقي
1- الساعة 14:10 تنفيذ هجوم جوي بمسيرة انقضاضية على موقع المطلة وأصابت هدفها بدقة، كردٍ على اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.
2- الساعة 16:25 استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.
3- الساعة 16:31 استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.
– القطاع الغربي
1- الساعة 22:45 من مساء يوم الثلاثاء 05-03-2024 استهداف مبنى في مستوطنة افيفيم بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابة مباشرة، كردٍ على اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.
المصدر: موقع المنار