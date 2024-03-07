كتائب القسام – طوباس: مجاهدونا يخوضون اشتباكات مع قوات الاحتلال المتوغلة داخل مدينة طوباس ويستهدفون القوات المتوغلة بالعبوات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2024 - 03:54

كتائب القسام – طوباس: مجاهدونا يخوضون اشتباكات مع قوات الاحتلال المتوغلة داخل مدينة طوباس ويستهدفون القوات المتوغلة بالعبوات

منذ 26 mins 7 March، 2024
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