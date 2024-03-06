مقاومون يطلقون النار باتجاه حاجز تياسير العسكري الاسرائيلي شرق طوباس بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2024 - 23:06

مقاومون يطلقون النار باتجاه حاجز تياسير العسكري الاسرائيلي شرق طوباس بالضفة المحتلة

منذ 49 mins 6 March، 2024
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