إصابات بقصف طيران العدو الصهيوني لمنزل قرب مسجد عقبة جنوب دير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2024 - 23:06

إصابات بقصف طيران العدو الصهيوني لمنزل قرب مسجد عقبة جنوب دير البلح وسط قطاع غزة

منذ 49 mins 6 March، 2024
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