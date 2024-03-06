شهداء وجرحى بغارة صهيونية استهدفت منزلا لنازحين بمنطقة الحساينة بالنصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2024 - 21:26

شهداء وجرحى بغارة صهيونية استهدفت منزلا لنازحين بمنطقة الحساينة بالنصيرات وسط قطاع غزة

منذ 25 mins 6 March، 2024
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