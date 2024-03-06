القوات المسلحة اليمنية: عملياتنا في البحرين الأحمر والعربي لن تتوقف إلا عند توقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2024 - 19:46

القوات المسلحة اليمنية: عملياتنا في البحرين الأحمر والعربي لن تتوقف إلا عند توقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

منذ 37 mins 6 March، 2024
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