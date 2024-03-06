القوات المسلحة اليمنية: الاستهداف تمّ بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة ما أدى إلى نشوب حريق في السفينة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2024 - 19:44

القوات المسلحة اليمنية: الاستهداف تمّ بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة ما أدى إلى نشوب حريق في السفينة

منذ 37 mins 6 March، 2024
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