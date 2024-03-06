المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: الحصيلة المعلنة لشهداء سوء التغذية والجفاف تعكس ما يصل للمستشفيات فقط ونعتقد أن العشرات يفارقون الحياة بصمت نتيجة المجاعة دون أن يصلوا للمستشفيات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2024 - 19:44

المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: الحصيلة المعلنة لشهداء سوء التغذية والجفاف تعكس ما يصل للمستشفيات فقط ونعتقد أن العشرات يفارقون الحياة بصمت نتيجة المجاعة دون أن يصلوا للمستشفيات

منذ 53 mins 6 March، 2024
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