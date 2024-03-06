كتائب المجاهدين: استهدفنا آلية لجيش العدو الاسرائيلي بقذيفة “سعير” شرق جباليا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2024 - 18:02

كتائب المجاهدين: استهدفنا آلية لجيش العدو الاسرائيلي بقذيفة “سعير” شرق جباليا شمال قطاع غزة

منذ 11 mins 6 March، 2024
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