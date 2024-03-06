المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفو‏ا ‏موقع زبدين الاسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2024 - 18:00

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفو‏ا ‏موقع زبدين الاسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة

منذ 56 mins 6 March، 2024
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